Sbagliano percorso. Podisti in mezzo al traffico

Mattinata da ricordare quella di ieri per gli abitanti della zona scandiccese a ridosso del confine col comune di Firenze, fra via del Pantano e la grande rotonda che immette sulla FI-PI-LI e al casello autostradale. Intorno alle 9,3 un nutrito gruppo di podisti impegnati nella Scarpinata Ugnanese, ha letteralmente invaso quelle strade in mezzo allo stupore di autisti alla guida e persone a spasso con i cani. Niente di strano all’apparenza, tranne il fatto che quel tratto non fosse compreso nel tracciato della gara. Pochi minuti prima, infatti, all’altezza del bivio di via della Pieve con il viuzzo della Dogaia, decine e decine di concorrenti (forse un centinaio) hanno sbagliato il percorso, ritrovandosi in una zona aperta al traffico. Cose che possono capitare anche nelle gare più importanti, certamente, ma il fatto che fra i runners “dispersi” che si stavano districando in quella gimkana fuori programma spiccasse la presenza dell’ex viola Borja Valero e della moglie Rocio Rodriguez ha reso tutto decisamente più curioso per le persone presenti sulla strada. I coniugi Valero, tesserati per l’Isolotto e reduci dalla buona prestazione nella “mezza” di Scandicci, hanno allungato di quasi 3 km con altri moltissimi concorrenti, con cui, all’arrivo, hanno avuto di condividere le sensazioni riconducibili più a un film comico che a una gara podistica.

R.V.