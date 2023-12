Sassi sui binari ai Renai, treni in tilt per tutto il giorno. E’ caccia ai vandali

Firenze, 22 dicembre 2023 – Cinque giovanissimi, armati di sassi, hanno paralizzato la linea ferroviaria tra Firenze ed Empoli, causando un’ora di chiusura del traffico ferroviario, treni soppressi con disagi folli per i viaggiatori e ritardi fino a 77 minuti per i convogli in transito. Il fatto è successo ieri intorno alle 13,30: un macchinista che viaggiava sulla tratta, ha visto i giovani aggirarsi vicino la linea.

In base a una prima ricostruzione, i cinque avrebbero piazzato dei sassi sopra ai binari. Il primo allarme è delle 13,42 per presenza di persone ‘non autorizzate’ all’altezza del bivio dei Renai, (il punto esatto nel quale i treni proseguono verso Signa o possono girare sulla direttissima di Lastra a Signa), con il quale si annunciavano variazioni per il traffico. Contemporaneamente è stato dato l’allarme alle forze dell’ordine che si sono mosse per arrivare sul posto. Otto minuti più tardi la centrale di Rfi ha diffuso l’annuncio di stop alla circolazione sia via Lastra a Signa che da Signa ed Empoli verso Firenze Rifredi.

Lo stop alla rete è durato più o meno un’ora; la circolazione è stata riattivata alle 14,49. Nel frattempo 12 treni sono stati cancellati nelle due direzioni. Alle 15,30 la situazione era ancora piuttosto drammatica. I treni in transito sulla linea nelle due direzioni Livorno e Firenze, avevano accumulato ritardi fino a 77 minuti. Tantissimi i disagi per i pendolari e i viaggiatori ci si sono trovati a dover pianificare il loro viaggio tenendo conto degli enormi problemi che lo stop aveva creato. La circolazione è tornata normale verso sera.

Mentre i cinque vandali sono scappati all’arrivo della polfer e dei carabinieri. Probabilmente avevano raggiunto i binari dalla pista ciclabile che dalle Cascine arriva fino ai Renai. Lungo la ciclabile ci sono diversi punti di salita ai binari, in primis dalle stazioni di San Donnino o le Piagge, ma anche dai vari accessi isolati alle cabine di trasformazione. Un gesto, quello di mettere sassi o oggetti sui binari, che può comportare anche il deragliamento del treno.

Non a caso, quando i macchinisti avvistano personale non autorizzato sulla linea, fanno scattare immediatamente le procedure di sicurezza . Visto il pericolo di altri possibili oggetti lasciati sui bin ari, ieri è stato anche attivato il protocollo di verifica su tutta la linea. Che ha dilatato non poco i tempi di ripristino della circolazione.