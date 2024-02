’Saraband’ il poema coreografico ispirato da un ritmo antico

FIRENZE

Al Teatro Cantiere Florida prende vita ’la Sarabanda’, l’originaria danza del diavolo. Un poema coreografico che prende le movenze da un ritmo antico. Volto a celebrare, tra rivolta e ironia, il potere della danza come pratica creatrice di sogni. Andrà in scena in prima nazionale domani alle 21.00 ’Saraband’. Coproduzione tra Belgio, Francia e Italia che porterà in scena le danzatrici Erika Zueneli e Laura Simi per una serata a cura di Versiliadanza. Sul palco le due interpreti dialogano a partire dai passi codificati della sarabanda; dispiegano la propria immaginazione partendo dal repertorio barocco per continuare su musiche contemporanee e moderne. I loro corpi danzano in un vortice fatto di sensazioni, di episodi passati e presenti, di cose viste, sentite, vissute, richiamando immagini e simboli fino a evocare uno spazio di sogno, delirio, ricordo, in un lavoro che è sia un omaggio a una forma musicale, coreografica e simbolica, sia un vero e proprio rituale.

Laura Simi sviluppa i suoi progetti all’interno di Silenda, sotto lo sguardo complice di Damiano Foà. Gli stati emotivi indotti dal movimento, dal gesto e dalla sua realizzazione come esperienza della fragilità e della resistenza sono temi di ricerca cari alla coreografa formatasi negli Stati Uniti con Martha Graham, Alvin Nikolai e già collaboratrice di artisti quali Richard Haisma, attualmente residente in Francia. Erika Zueneli crea la compagnia l’Yeuse nel 2000 a Parigi con Olivier Renouf con cui sviluppa un’importante collaborazione. Lo spettacolo ’Saraband’ è il loro progetto comune, all’incrocio di esperienze e sperimentazioni. Info e prenotazioni www.teatroflorida.it

