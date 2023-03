Sara, ignota a tutti Ma il vicesindaco: "E’ mia moglie"

"Mi chiamo Sara, ho 42 anni e vengo da Figline Valdarno". Appena gli spettatori di Rai 1 l’hanno vista nella trasmissione "I soliti ignoti", hanno capito che per loro tanto "ignota" non era. Tra i protagonisti del noto programma condotto da Amadeus, giovedì sera, c’era Sara Pratesi. Figlinese, è amministratrice di un’azienda leader nella realizzazione di food truck, ossia veicoli per la preparazione e la vendita di alimenti, il cosiddetto "street food". Le concorrenti non sono riuscite ad abbinarla al suo mestiere. Durante la messa in onda della puntata, il vicesindaco Enrico Buoncompagni ha scritto sui social, divertito: "Stasera da Amadeus l’ignota n. 6 mi pare poco ignota". La conosce bene: è sua moglie.

Ma.Pl.