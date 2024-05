Sara graffia, Eike sarcastico. E il pubblico chic s’infiamma. Battibecchi Saccardi-Masi

Ossigeno appiccicoso da maggio equatoriale – finché qualche buon anima non accende i condizionatori – nelle Serre Torrigiani coperte, piene zeppe e con una claque sbilanciata lievemente a destra in una platea radical chic (più radical che chic, ci certifica un barboncino in collo alla signora in quinta fila).

Schmidt, poi Palagi, poi Funaro e la Saccardi, Del Re, ancora Masi e Asciuti e via via tutti quanti raggiungono il palco sulle note di Rocky Balboa ingentilite dall’orchestrina appollaiata a lato del palco. Per la prima volta uno accanto all’altro ci sono tutti e dieci gli sfidanti, compresi gli outsider Alessandro De Giuli (’Firenze rinasce’), stile e eoloquio da sinistra dandy che a qualcuno in serra ricorda un filo Bertinotti, Francesco Zini (nel suo caso ’Firenze cambia’) che predica "aria fresca al posto della politica urlata" e, dalle trincee del Campo di Marte, la civica di ’Ribella Firenze’ Francesca Marrazza, ruvida e graffiante tanto da strappare un applauso divertito dietro l’altro ("Scusate eh, son vent’anni che fate uscire gli artigiani dal centro e ora siamo a domandarci come si fa a farli rientrar dentro?").

Detto dei civici, ecco i politici. Il protocollo è tutto sommato rispettato visto che ognuno, di fatto, fa quello che ci si aspetta faccia. La renziana Stefania Saccardi mira al sodo e punge il Pd a ogni fianco che lascia scoperto (più affabile pare invece con Schmidt...) mentre Cecilia Del Re evita con astuzia ogni possibile scontro dialettico e rilancia la sua idea di città con mobilità circolare e ispirata alla finanza etica che possa far del bene ai ceti bassi.

Dimitri Palagi della sinistra critica, a detta degli ’addetti ai lavori’ ieri forse il più concreto nei messaggi, gioca un’altra partita e parla a una fetta di città precisa, quella sostanzialmente in affanno, mentre il pentastellato Lorenzo Masi colpisce qua e là (specie becchettandosi con Saccardi) predicando Ztl più morbide e tecnologie da far frullare meglio in città e Andrea Asciuti spiazza come quando rilancia il fiorino come moneta parallela da far circolare a Firenze.

I veri equilibri che si spostano sono quelli fra i due candidati sulla carta più forti, la dem Sara Funaro e Eike Schmidt, abito civico e tifo del centrodestra. Ed è proprio l’assessore uscente – a dispetto della bella e collana a forma di cuore – a tirar fuori le unghie dopo aver adottato per mesi la strategia della prudenza politica più rigorosa. E così al tedesco che gioca benissimo il suo ruolo doppio di figura affidabile e al tempo stesso giocosa ("Fate ripartire cronometri" scherza quando l’orologio digitale gratta qualche secondo al suo intervento) la Sara furente, applaudita, al sentir (ri)rammentare Nardella stavolta sbotta così: "Se Schmidt voleva fare un dibattito con Nardella doveva candidarsi cinque anni fa o alle Europee. E io non sono la portaborse di Nardella, ma la candidata del centrosinistra a Firenze".