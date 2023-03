Sara Gazzini mette le ali alle parole

Per certi aspetti è curioso: ha a che fare ogni giorno con i numeri, perché lavora in banca, ma è sulle parole che dà il meglio del meglio di sé. Sia parlando, perché è una conduttrice radiofonica affermata e apprezzata, sia soprattutto scrivendo, perché i suoi libri sono un profondo viaggio nei sentimenti che, ogni giorno, mettono a rischio il precario equilibro della vita di tutti noi. Sara Gazzini è tante cose e soprattutto questo: un’eccellente scrittrice che sa esprimere fra vocali e consonanti, fra indicativo e soprattutto condizionale, il tormentato mondo dei rapporti fra uomo e donna, universi che da sempre corrono, ci sia concessa la citazione complessa, su convergenze parallele.

Sara ha scelto da tempo di provare a spiegare al prossimo la sua capacità di esprimere i sentimenti sotto forma di parola (un notevole successo ha avuto il suo corso di scrittura emozionale, portato anche sul palco di un teatro) e così c’è proprio questo alla base del workshop di scrittura in programma sabato primo aprile, dalle 10 alle 17, al circolo Mcl Dario Del Bene di via Pisana (sono rimasti solo un paio di posti e ci si può iscrivere via mail all’indirizzo [email protected]). Nel workshop si cercherà di dare risposte semplici, appaganti e soprattutto proficue per chi vuole navigare fra le parole senza rischiare di affondare o di infrangersi sullo scoglio della pagina bianca: come si scrive un racconto? Come si crea una trama? Come si caratterizza un personaggio? Come si struttura un dialogo? Sara darà le sue risposte. E sarà un piacere poterla ascoltare.