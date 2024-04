Sapori e profumi. Arriva FoodStreet

Stesso genere di evento, organizzatori diversi a cinque fermate di tramvia. Da domani a domenica comincia in piazza della Resistenza FoodStreet, la manifestazione di Confcommercio dedicata al cibo di strada. Sarà pure allestito un prato vero portando 500mq di zolle nel centro Rogers con la speranza di avere moltissimi visitatori. Attenzione però alla ‘concorrenza’ di un’altra iniziativa sempre di cibo di strada ossia ‘Streeat’ che si tiene ugualmente da venerdì a domenica in piazza Vittorio Veneto alle Cascine, con oltre 20 espositori, a due passi da Scandicci. Sono in molti a chiedersi se non si potesse scegliere una data non concomitante.