Sant’Orsola riapre per un mese Da domani la mostra ’Oltre le mura’

di Rossella Conte

Da oggi al 2 luglio con la mostra ’Oltre le mura’ di Sant’Orsola l’antico convento fiorentino sarà accessibile al pubblico per un mese, con ingresso libero e visite guidate. Storia, filiale di Artea, la società francese scelta nel 2020 dalla Città Metropolitana di Firenze per la riqualificazione del complesso, dà inizio così all’operazione di restituzione alla città di uno spazio prezioso e ricco di storia, in disuso da quasi quarant’anni. Saranno loro a completare la riqualificazione dell’ex convento con un investimento di oltre 30 milioni di euro, avendo in cambio la gestione della struttura per 50 anni, rinnovabile (anche se la proprietà resterà alla Metrocittà) ad un canone di 125mila euro l’anno.

Al termine dell’imponente piano di recupero Sant’Orsola, che dovrebbe concludersi entro la fine del 2025, ospiterà una scuola d’arte e di design, ristoranti e caffè, botteghe di artigiani e atelier d’artisti, una foresteria, spazi di coworking e un Museo, gestito da una fondazione senza scopo di lucro che sarà a breve creata da Artea. La mostra, patrocinata dalla Città Metropolitana di Firenze è a cura di Morgane Lucquet Laforgue, responsabile del futuro Museo Sant’Orsola. "Oltre le mura di Sant’Orsola segna l’inizio di una serie di incontri con il pubblico, alla scoperta di uno spazio in continua evoluzione" sottolinea Lucquet Laforgue. "Come Artea – prosegue il presidente Philippe Baudry – vogliamo promuovere cultura, arte e tradizione". Finiti i lavori che hanno richiesto un investimento di circa 8 milioni di euro, bisognerà aspettare l’approvazione del Puc per procedere con gli altri interventi.

Intanto però Artea ha deciso di fare un regalo alla città: aprire Sant’Orsola con la mostra che raccoglie i risultati della ricerca di due diversi artisti contemporanei che hanno realizzato delle opere d’arte originali, ispirandosi alla storia del luogo e ad elementi del suo passato. Sophia Kisielewska-Dunbar, classe 1990, è un’artista e storica dell’arte londinese e Alberto Ruce, classe 1988, è un artista urbano, siciliano di nascita e residente a Marsiglia. Le opere da lui realizzate sono ‘effimere’ in quanto potrebbero essere trasformate durante l’ultima fase di lavori di ripristino dei locali dell’ex monastero.