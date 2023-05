Santo Spirito, strattonato e rapinato dei soldi appena prelevati Gioberti, rubata borsa dal cestino bici

Due anziani vittime di un furto e di una rapina, in pieno giorno: indaga la polizia. La rapina è stata messo a segno in via Santa Monaca, in Santo Spirito, ai danni di un 89enne. Lunedì, intorno alle 17.30, il pensionato sarebbe stato avvicinato da due uomini. Uno lo avrebbe bloccato contro il muro, l’altro avrebbe frugato nelle tasche della vittima portando via 950 euro che aveva prelevato per delle spese. I malviventi sono scappati. L’anziano, ancora sotto choc, ha telefonato alla figlia che lo ha raggiunto e poi insieme hanno chiamato il 112 Nue. Sempre lunedì pomeriggio, ma in via Gioberti, una 91enne fiorentina ha subito un furto col pretesto di un finto urto alla sua bicicletta. L’anziana spingeva la bici a mano, quando ha sentito qualcosa urtare contro la ruota posteriore: era uno stratagemma per distrarla e soffiarla la borsa che era nel cestino. Ha visto un uomo e una donna allontanarsi. Nella borsa i documenti e un borsello con 30 euro.