Santo Spirito, operazione restauro. Nuova vita per la Trasfigurazione

Allievo di Andrea del Sarto e l’assistente del Pontormo, Pier Francesco Foschi fu pittore manierista raffinato e apprezzato nella Firenze della prima metà del Cinquecento e oltre. Accanto al ciclo di affreschi a Careggi, le sue opere sono nei più prestigiosi musei, dal Thyssen-Bornemisza di Madrid agli Uffizi alla Galleria dell’Accademia. Eppure dopo la sua morte la fortuna del Foschi (1502-1567) è declinata, fino a diventare un artista poco conosciuto.

E’ per merito della Galleria dell’Accademia, che custodisce l’opera giovanile "Sacra Famiglia con San Giovannino", se il 28 novembre si apre la prima mostra europea dedicata al Foschi, a cura della direttrice Cecilie Hollberg, Elvira Altierote, Nelda Damiano e Simone Giordani.

L’esposizione uscirà idealmente dal museo, per includere nel percorso la basilica di Santo Spirito, dove dove sono conservate ben tre pale di Pier Francesco Foschi: Disputa dell’Immacolata concezione, la Resurrezione e la Trasfigurazione. Quest’ultima, collocata nella cappella Capponi d’Altopascio, è attualmente al centro di un ampio restauro commissionato dalla Galleria dell’Accademia di Firenze, ed eseguito da Kyoko Nakahara per quanto riguarda la superficie pittorica e da Francesca Brogi, in collaborazione con la Bottega d’Arte Masselli di Gabriele Maselli, per la cornice.

ll dipinto è stato smontato dall’altare, tolto dalla cornice e spostato nel cantiere creato ad hoc all’interno della basilica, come da richiesta del parroco di Santo Spirito, padre Giuseppe Pagano. Datata 1545-1550 e dipinta ad olio, la tavola si trovava in buone condizioni da un punto di vista strutturala, ma la superficie pittorica appariva piuttosto opaca, offuscata dall’accumulo di depositi di origine atmosferica e di nero fumo di candele, con una pesante patina di natura sconosciuta. Mentre la cornice in legno, dorata a foglia d’oro, presentava numerose perdite degli elementi lignei decorativi e molte lacune di foglia d’oro. "Con questo progetto sono stati avviati importanti restauri di dipinti collocati in vari luoghi del territorio - spiega Cecilie Hollberg – e, in attesa dell’inaugurazione dell’esposizione, presentiamo in anteprima il cantiere del restauro, ancora in corso, della Trasfigurazione". La Disputa dell’Immacolata concezione e la Resurrezione saranno portate all’Accademia per la mostra, mentre la Trasfigurazione resterà in Santo Spirito.