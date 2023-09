Santo Spirito e quel delitto perfetto. Addio al convento nel silenzio totale

Cardini

Un esempio? Il mio. Cittadino incensurato e privo di carichi pendenti, padre (e nonno) di famiglia, servo il mio paese come pubblico funzionario (docente universitario) dal 1967, sono professore emerito, ho sempre pagato le tasse. Sono nato a Porta Romana, ai margini di San Frediano. La chiesa monumentale del mio rione, che grazie a Dio ne è ricchissimo, è la bella basilica brunelleschiana di Santo Spirito, nella cara omonima piazza dove giocavo da bambino, custodita dai religiosi dell’Ordine eremitano di Sant’Agostino. Un tempio della fede, un tesoro della cultura, una gioia per gli occhi.

Il convento di Santo Spirito, adiacente alla basilica ed esteso a nord di essa fin quasi a lambire via de’ Serragli, passò dal tempo delle soppressioni leopoldine e napoleoniche fino all’Unità d’Italia attraverso varie vicissitudini finché, nel 1870 (l’anno “fatale” di Porta Pia…), fu assegnato dal governo italiano all’esercito, che lo trasformò nella storica Caserma Ferrucci dalla quale è passata tanta storia d’Italia e di Firenze; fino al 2007 vi ha avuto sede anche il centro documentale del Ministero della Difesa. Poi, è passato al demanio.

Da allora, vi sareste aspettati che l’intera città fosse stata invitata con calore a contribuire a farsi carico dei destini dell’intero edificio. I bravi agostiniani di Santo Spirito, con il loro priore padre Giuseppe Pagano, già da molti anni avevano chiesto al governo italiano, tramite il ministero competente, informazioni sull’uso che si pensava di fare di quegli spazi, e avevano dal canto loro elaborato un complesso piano di utilizzazione comprendente un progetto di restauro e destinazione a centro di vita artistica e culturale fiorentina (ce ne sarebbe bisogno) nonché a residenza universitaria. Dal governo e dal competente ministero, in questi anni (sedici!), nessuna risposta. Fino a qui, normale “storia all’italiana”: incuria, disinformazione, ritardi. Invece no.

Come in ogni buona democrazia che si rispetti, quelli che stanno nella stanza dei bottoni lavoravano in silenzio. Di punto in bianco, ecco che il demanio ha ceduto in concessione l’intero spazio alla società Fastpol, per 32 anni, a fronte di una cifra a quel che pare di 5 milioni di euro. L’operazione è stata sbrigata alla chetichella. Nessuna pubblicità, nessuna eco. Sulla trasparenza democratica dell’operazione, i commenti sono superflui.

Quali sono i programmi di Fastpol? Si presume che essa abbia già perso accordi con gli organi di governo, con il Comune e con la Sovrintendenza alle Belle Arti, dato il carattere di eccezionale importanza storica ed artistica dell’immobile che si appresta a gestire per 32 anni. Ma non se ne ha notizia. Pare che vi sarà installata una “struttura per anziani”, in parte in convenzione come Rsa e in parte come “insieme di alloggi a pagamento” per anziani “autosufficienti” e, si suppone, ben provvisti di mezzi economici. Insomma, ancora una volta un bene pubblico ceduto a privati in vista di un business per clienti privilegiati. Un altro modo di rubare ai poveri per regalare ai ricchi? Non sarebbe la prima volta, nella felice repubblica democratica. E allora, che si fa? Ci si appella all’opinione pubblica? Si chiede mobilitazione?

Non succederà nulla. E il governo, e la Regione, e il prefetto, e i partiti politici? E il ’Difensore Pubblico’? Per ora Notte e Nebbia.