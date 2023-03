Santo Spirito e i suoi Convegni

Musica e Parole. Santo Spirito nel presente e nel futuro del nostro tempo“ è il tema del nuovo ciclo dei Convegni, promossi dalla Comunità Agostiniana, che ripropongono in chiave moderna lo spirito dei “dotti colloqui” istituiti dal frate agostiniano Luigi Marsili nella seconda metà del ’300, in cui ebbe origine l’Umanesimo fiorentino, religioso e civile; poi ripresi dal 1979 dal priore di allora, padre Gino Ciolini, con personalità di spicco chiamate ad affrontare vari temi di attualità legati alla fede ed alla cultura. La Comunità Agostiniana e A Minimo Incipe onlus, l’associazione costituita da un gruppo di volontari che operano nella Basilica per promuovere eventi e iniziative, ripartono martedì prossimo, 14 marzo, proprio dal ricordo di padre Ciolini per concludere il 17 giugno con la liturgia animata dal Coro Mulieris Voces e la presentazione della pubblicazione del maestro Materassi.

Martedì, quindi, il primo atto, in Basilica alle 17,30m con la messa nel diciannovesimo anniversario della morte di padre Gino, con il ricordo affidato all’eremita metropolitana, Antonella Lumini. Il programma prosegue con una serie di incontri, presentazioni di libri e di pellegrinaggi in Italia. In particolare, a Roma il 25 e 26 marzo, dove nella Basilica di Sant’Agostino si terranno le celebrazioni per i 200 anni dalla morte del Venerabile Bartolomeo Menocchio. Sabato alle 17,45 la celebrazione dei vespri, alle 18,30 la Santa Messa presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. La celebrazione sarà preceduta dalla passeggiata romana con la guida del professor Giovanni Cipriani e la visita alla mostra “Arte Liberata” alle Scuderie del Quirinale. Fra gli altri appuntamenti da segnalare, il 15 aprile alle 15,30 nella Sala del Capitolo in Santo Spirito, la presentazione del romanzo di Marco Zini “La Colomba Capovolta“. Interverranno padre Giuseppe Pagano, priore, Giulia Bacci Tirinnanzi, storica dell’arte e lo storioc Giovanni Cipriani. Letture a cura della Compagnia Delle Seggiole. Inoltre, il 23 e 24 aprile, pellegrinaggio a Milano e Pavia, con visita all’Arca che custodisce le spoglie di Sant’Agostino, e tanto altro ancora.