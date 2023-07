Santo Spirito, che incanto È la Filarmonica di Peccioli

Oggi alle 21.30 il sagrato della basilica di Santo Spirito accoglie la Società Filarmonica di Peccioli, fondata nel 1870 e attualmente diretta da Simone Orsini, in ‘E siamo ancora qua’, con un particolarissimo tributo a Vasco Rossi. Il programma della rassegna ’Il mondo in Santo Spirito’ prevede musica, eventi, presentazioni di opere letterarie, interviste e reading con personaggi di spicco del mondo culturale e dell’intrattenimento: la piazza, per la terza estate consecutiva, si fa naturale palcoscenico della rassegna di spettacoli gratuiti.

Dopo il successo delle rassegne del 2021 e 2022, torna il collaudato format con una fusione di culture, generi e stili, capace di sviluppare una proposta valida e di grande attrazione per il pubblico. I prossimo eventi sono previsti il 2 agosto 21.30 con Inoussa Dembelè feat Sandro Joyeux, artista originario del Burkina Faso, nato in una famiglia di cantastorie. Il 3 agosto alle 19 invece evento letterario con Giuseppe Leonelli in ‘Quel pulmino giallo per la Beat Generation’ mentre il 4 agosto invece si ascolta Peppe Voltarelli, più volte vincitore del premio Tenco e fresco di pubblicazione di un nuovo album in studio, nonché cittadino di Firenze e proprio del quartiere di Santo Spirito da svariati anni; il 6 settembre toccherà a Marco Parente, cantautore di spessore legato indissolubilmente alla nostra città. Di grande rilievo poi i reading come quello del 15 settembre con Andrea Chimenti, cantautore e scrittore ben noto al grande pubblico.

L’evento del 18 agosto invece è in memoria di Carlo Monni, attore amatissimo da tutti i fiorentini: per l’occasione ci sarà la sua storica Banda alle Ciance, con un repertorio ricco di poesia e musica popolare. L’inizio degli eventi musicali è alle 21.30, mentre le presentazioni editoriali sono alle 19. L’accesso agli eventi è totalmente libero e gratuito, non sono previsti posti a sedere o prenotazioni (lo staff sarà comunque pronto a prendersi cura di persone affette da disabilità o altro tipo di importanti problematiche). Per ulteriori informazioni: [email protected] https:www.facebook.comassociazioneculturalebang https:www.instagram.combangproduzioneeventi.