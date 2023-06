Sant’Ambrogio, debutta il Festival Una bandiera racconta il quartiere

di Rossella Conte

Una bandiera che racconta la storia di Sant’Ambrogio con le parole e i silenzi di chi la vive. Una bandiera che, nella mente di chi l’ha progettata, richiama in un certo senso Gerusalemme "un enorme bazar dove convivono le tre grandi culture del monoteismo. E’ quella che è stata presentata ieri dal collettivo V.E.G. composto da Greta Bini, Enrico Budri e Andrea Virginia Fantoni e che ha vinto la prima edizione del concorso rivolto agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, del Conservatorio Cherubini, di Isia e della Scuola di Architettura dell’Università di Firenze. A scegliere il vincitore del concorso organizzato all’interno di Sale, il Festival di Sant’Ambrogio promosso dal Teatro del Sale e dal gruppo Cibrèo, una giuria composta dalla direttrice artistica del Festival Maria Cassi e dall’organizzatore Giulio Picchi, da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, Leonardo Merlini, capo servizio di Askanews Milano e critico di danza e Lorenzo Cipriani, storico dell’arte e divulgatore. Al centro della bandiera è stato creato un cielo dove le tre religioni, come astri, stanno sullo stesso piano: la luna islamica che attraverso la stella ebraica, dialoga col sole cristiano.

"Questa bandiera è fatta con tanti materiali, tutti provenienti da botteghe diverse del nostro rione. È riuscita a rappresentare in pieno Sant’Ambrogio che è convivenza di tante realtà diverse. Non bisogna mai cascare nell’errore che uniti significhi uguale. La diversità va tutelata": sottolinea Picchi. Subito dopo la presentazione, l’apertura ufficiale del festival con i Funk Off, la nota street band che ha divertito il pubblico in un itinerario alla scoperta delle botteghe, la cena da tutto esaurito “Un nonniente di“, ispirata alle grandi passioni gastronomiche e culinarie di Fabio Picchi e lo spettacolo inedito “E se domani. A Fabio“ di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi e con la partecipazione di Nino Pellegrini.

Anche oggi un’altra giornata in compagnia di Sale. Si parte con La Nazione giornale aperto, due visite guidate all’interno della redazione per vedere come si realizza dal vivo il giornale e La Nazione - Redazione Mobile che farà tappa con l’auto brandizzata, oggi dalle 11 alle 13, nel parcheggio di Sant’Ambrogio per interviste e dirette. Da non perdere sempre al Teatro del Sale questa sera la cena tosco-vegana della Holistic Nutritionist Sridevi Jasti oltre allo spettacolo Le Interviste Possibili (ore 22) che coinvolge i veri maestri di mestiere, tra cui la capocronista de La Nazione Firenze Erika Pontini, l’assessore Sara Funaro, il direttore dell’International laboratory of plant neurobiology Stefano Mancuso e il giornalista e scrittore Davide Paolini. Info: [email protected]