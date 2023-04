Santa Croce Via tutti, largo ai turisti "E ora chi gioca a calcio in piazza?"

"Noi eravamo contenti del nostro quartiere. Posto al limite del centro della città, il Quartiere si estendeva fino alle prime case della periferia, là dove cominciava la via Aretina".

E ancora "Panni alle finestre, donne discinte. Ma anche povertà patita con orgoglio, affetti difesi con i denti. Operai, e più propriamente falegnami, calzolai, maniscalchi, meccanici, mosaicisti. E bettole, botteghe affumicate e lucenti, caffè novecento".

Era la Santa Croce degli anni Trenta descritta da Pratolini ne "Il quartiere", che già dal nome sottolinea la forte dimensione comunitaria e identitaria che distingueva questa ampia porzione di centro storico. Ché guarda caso scrisse nel ’44, agli sgoccioli di una guerra che avrebbe irrimediabilmente mutato l’identificazione del "noi" e "loro". Una fiorentinità che però ha resistito quasi un altro mezzo secolo, ma a cavallo tra i due millenni ha definitivamente venduto anche questo pezzo di centro al turismo.

I residenti non sono ancora specie estinta, ma certo a forte rischio. Gentrificazione e susseguirsi di scelte amministrative hanno portato alla fuga verso le più comode periferie: "I miei nonni hanno vissuto in via de’ Pepi fin verso ai miei 12 anni e ci ho abitato io stesso fino ai tre – racconta Alessandro, oggi quarantenne, la cui famiglia traslocò a Legnaia – Poi mia nonna si è dovuta trasferire perché una casa al quarto piano con le scale ripide, senza ascensore, era diventato un problema. Era come stare in un paese, c’era più vita fiorentina: la colazione con la sfogliatina al prosciutto in via Pietrapiana, le botteghe, la spesa al mercato di Sant’Ambrogio; in piazza Santa Croce giocavo a pallone con gli altri bambini… fallo ora! A volte anche in piazza D’Azeglio, ma erano gli anni della droga e i nonni non ci portavano: era pieno di siringhe".

Sì, perché qui in vertità c’è anche Sant’Ambrogio, anima commerciale popolare della parte orientale del centro con il mercato delle Pulci trasferito in largo Annigoni da quella piazza dei Ciompi in cui, dopo le tormentate vicende del centro islamico, che ha avuto una convivenza tormentata con la piazza, si parla di fare qui la tanto richiesta moschea, nei locali della ex banca. E non sono pochi a lamentare i problemi di quiete pubblica per gli assembramenti ai giardini. Rimane, anzi si acuisce, il problema di arrivarci: i bus sono insufficienti e finiscono presto, i parcheggi sempre meno. "Non vogliono più fare venire la gente in centro? Così si avvantaggiano i centri commerciali a discapito delle botteghe – commentano alla Contempo records di via dei Neri – Ci tartassano di multe, mettono piante e levano parcheggi, guarda Lungarno della Zecca".

Carlo Casini