Santa Croce tappezzata. L’uncinetto anti violenza

FIRENZE

Mettere in evidenza la forza delle donne e sensibilizzare sul tema delle vittime di violenza. Con questo obiettivo ieri piazza Santa Croce è stata tappezzata da migliaia di coperte in maglia e uncinetto: si tratta dell’iniziativa ‘Viva Vittoria’, a cui hanno partecipato le assessore Maria Federica Giuliani (con delega alla cultura della memoria e della legalità) e Sara Funaro (welfare).

L’evento nasce dalla volontà di Ailo (The American - International League of Florence Odv) con l’associazione di volontariato ‘Viva Vittoria Odv’ di Brescia, ideatrice e promotrice del progetto nato nel 2015 e approdato su una trentina di piazze in Italia e all’estero, fra cui Bologna, Roma, Milano e appunto Firenze. Per Firenze l’evento ha il patrocinio di Comune e Città metropolitana, oltre che della Regione Toscana.

‘Viva Vittoria’ è realizzato con la collaborazione di Conad e il sostegno di Fondazione Conad. Alla realizzazione delle coperte – grandi 50 per 50 centimetri e arrivate da ogni parte d’Italia e pure dall’estero – hanno partecipato centinaia di persone, donne ed uomini, con un’età compresa tra i 6 e i 102 anni.

Hanno partecipato all’iniziativa anche scuole, centri anziani, misericordie, associazioni sportive, comunità religiose e tanti singoli individui. C’è chi ha preso per la prima volta in mano i ferri e ha iniziato a fare quadrati su quadrati. E chi, invece, ormai è esperto di una iniziativa che coinvolge tutta Italia. "Una installazione che arriva dritta al cuore e mette in evidenza la forza e la resilienza delle donne - ha sottolineato l’assessora Giuliani -. Un’iniziativa partita un anno fa, promossa con entusiasmo, tenacia e determinazione. Il progetto ha esercitato un richiamo trasversale e coinvolto persone di ogni estrazione sociale, provenienza culturale, religiosa e politica. L’idea, grazie a Viva Vittoria e a Bergljot Leifsdottir Mensuali, di realizzare queste coperte in maniera corale e condivisa tra le persone più diverse rappresenta il modo con cui la nostra comunità intende dire no alla violenza contro le donne".

"Un’iniziativa che ha un pregio enorme: fa rete e mette insieme tante realtà del nostro territorio - ha dichiarato Funaro -. Ringrazio anzitutto le nostre amiche di Ailo, che su questo si sono impegnate in prima linea per dare voce, supporto e visibilità alle nostre realtà. E ringrazio la Fondazione Conad che ha sempre avuto un’attenzione forte per tutte le realtà sociali del territorio. Abbiamo una piazza bellissima che farà cassa di risonanza nella nostra città, nel resto d’Italia e non solo".

Niccolò Gramigni