Santa Brigida. Terminati gli interventi di asfaltatura stradale

Concluse a Santa Brigida le operazioni di asfaltatura e rifacimento dei manti stradali in ampie zone della frazione, per circa un chilometro e mezzo lungo la centrale via Piana fino a via delle Lucole, via del Cimitero ed aree limitrofe. Questo intervento completa l’ampio programma di lavori che hanno visto E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, attuare un importante restyling del sistema elettrico, nell’ambito dei progetti denominati "E-Grid" e "Resilienza", con l’automatizzazione delle cabine, la messa in servizio di nuove dorsali elettriche interrate, la demolizione di lunghi tratti di conduttori aerei e relative palificazioni, l’ottimizzazione di linee esistenti. Inoltre, sono state effettuate opere propedeutiche per la posa della fibra ottica, poi attivata da Open Fiber, ed alla digitalizzazione della rete che potrà così abilitare servizi a favore della generazione rinnovabile distribuita, mobilità elettrica, elettrificazione dei consumi. L.B.