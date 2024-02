Sanremo, l’alluvione dimenticata . Giani scriverà a Toti e alla Rai: "Grave non citare Campi"

"Scriverò al governatore della Liguria, Giovanni Toti, e agli organizzatori del Festival di Sanremo. Parlare solo dell’alluvione in Emilia Romagna senza fare alcun accenno a quanto accaduto in Toscana e più precisamente a Campi, dove abbiamo registrato 2,7 miliardi di danni e dove sono morte 8 persone la reputo una cosa gravissima". Il presidente della Toscana Eugenio Giani non ci sta, ed ha tutte le intenzioni di lamentarsi ufficialmente con i vertici della Rai per quella “caduta di stile“ di Amadeus che ha scatenato gli internauti.

"Abbiamo vissuto la devastazione di un territorio, onestamente mi sarei sentito di trovare maggiore solidarietà dal Festival. I richiami non possono essere solo mediatici per questi eventi calamitosi che creano disastri per le nostre comunità – aggiunge Giani – Se se ne cita uno bisogna avere attenzione a citare tutte le situazioni in cui si è vissuto il disagio". Il presidente della Toscana, già nelle prossime ore, metterà nero su bianco le sue rimostranze per poi inviare una missiva di protesta al collega Toti ("Visto che la kermesse è molto sostenuta dalla Regione Liguria che nei giorni seguenti espresse alla nostra popolazione tutta la sua vicinanza") e a via Teulada.

Insomma, la ’dimenticanza’ del conduttore e direttore artistico non è passata inosservata, ma c’è ancora quest’ultima serata per rimediare. Eppure giovedì sera, sul palco dell’Ariston, è salito anche uno degli alluvionati, lo scrittore e drammaturgo campigiano Stefano Massini che con l’amico Paolo Jannacci, figlio del grande Enzo, ha proposto un brano inedito, “L’uomo nel lampo“: parole e musica per accendere i riflettori sulle morti sul lavoro. Un’esibizione che ha registrato oltre 13 milioni di telespettatori senza però che ci sia stato (come in molti si aspettavano) un accenno all’alluvione del 2 novembre scorso.

Massini aveva comunque anticipato che sarebbe stato difficile parlare di altri argomenti visto che erano stati invitati appositamente per parlare di morti bianche e il tempo era contingentato.

A.P.