Sanità, trasporti, vivibilità "Sarà una città moderna"

Se dovesse indicare i tre punti principali del suo programma quali sceglierebbe?

"La creazione di un presidio sanitario Asl all’avanguardia. Il trasporto pubblico gratuito per i ragazzi tra i 14 ai 19 anni. L’adozione del Piano operativo, indispensabile alla valorizzazione del nostro territorio".

Il tema del lavoro oggi è centrale, cosa prevede di fare?

"In generale, Campi Bisenzio ha bisogno di una visione politica, che è mancata in questi anni. La città può diventare il cuore di un distretto tecnologico da realizzare in sinergia con il polo universitario di Sesto. Sul fronte Gkn, noi non dimentichiamo i lavoratori e le lavoratrici e siamo pronti a sostenere in tutte le sedi istituzionali le proposte che arriveranno dal Collettivo a proposito del piano industriale, utile a salvare la fabbrica".

Sul capolinea della linea T4.2 (Piagge-Campi) sono state riscontrate criticità da parte dei cittadini: cosa intende fare? E su futuri nuovi tracciati?

"La tramvia che serve a Campi, come sosteniamo da anni, è quella che collega la nostra città all’Osmannoro e si unisce a Peretola. Ecco perché una delle prime cose che faremo una volta insediati, reperiremo i fondi per realizzare uno studio di fattibilità di questa linea. Per quanto riguarda la T4.2, metteremo tutti gli attori interessati, a partire dai comitati attorno a un tavolo, per trovare la soluzione migliore".

Come è possibile migliorare la mobilità sul territorio?

"Se il traffico oggi è paralizzato è perché negli ultimi 9 anni non si è fatto nulla. Serve un piano urbano della mobilità sostenibile, composto dalle linee della tramvia, dal completamento delle circonvallazioni, dalla realizzazione di una nuova strada all’ex stadio Lanciotto. E da un sistema di ciclabili finalmente collegate anche con gli altri comuni".

Aeroporto: cosa pensa dell’attuale progetto di ampliamento dello scalo?

"Il nuovo aeroporto di Firenze porterebbe a una svalutazione degli immobili a Campi, a un peggioramento della qualità dell’aria e a un traffico di velivoli quotidiano sulle teste dei campigiani. Senza contare che il Parco della piana morirebbe prima ancora di nascere. Oggi si scoprono tutti feroci oppositori, ma il Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia a Roma e Firenze sono tutti pro aeroporto".

Perché dovrebbero votarla?

"Perché noi abbiamo un solo interesse: rendere Campi Bisenzio una città moderna e accogliente della quale i cittadini siano fieri. Anche perché chi ha amministrato la città lo ha fatto per avere un trampolino di lancio per la propria carriera politica. Noi invece siamo liberi da ogni condizionamento partitico. Siamo l’espressione più pura di un civismo progressista".

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà primo cittadino?

"Sposteremo gli uffici del sindaco a palazzo Dante, perché la parte politica e quella amministrativa devono cooperare in maniera sempre più diretta. E liberando Villa Rucellai potremo creare un vero polo aggregativo per i giovani e gli studenti, oltre a mettere a bando alcuni locali per le associazioni".

Barbara Berti

55 - fine

(Sabato 6 abbiamo pubblicato l’intervista a Fabbri, domenica 7 a Gandola, martedì 8 a Montelatici, mercoledì 9 a Nucciotti)