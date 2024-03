Sanità, tempi troppo lunghi. Metà degli anziani rinuncia alle cure

I fiorentini stanno bene in salute, ma si sentono soli. Per gli anziani poi questo fenomeno si accentua anche con la difficoltà di accedere ai servizi. L’indagine di Cesvot sulla popolazione fiorentina presentata alla Fondazione Franco Zeffirelli alla presenza delle istituzioni, racconta una comunità in cui un cittadino su tre sente il peso della solitudine e dove aumentano la povertà sanitaria, educativa e di relazioni. Partendo dall’aspetto sanitario, solo il 29,1% della popolazione sostiene di aver sempre ottenuto i servizi di cui ha avuto bisogno.

Gli altri almeno qualche volta hanno dovuto rinunciare per tempi di attesa troppo lunghi (48,2%) o perché impossibilitato a pagare (14,5%). L’insoddisfazione è maggiore per le persone più anziane: l’eccesso di attesa è la causa della rinuncia alla prestazione per il 54,1% degli over 65. In compenso il 77% dei fiorentini dichiara di stare bene, anche se nel 21,9% dei casi ci si dice insoddisfatti della qualità dei servizi offerti dal territorio. Anche sul fronte educativo, c’è una forbice ampia tra giovani e meno giovani.

Se il 21,1% della popolazione ammette di non aver preso parte a un evento culturale nell’ultimo biennio e solo il 7,9% lo ha fatto almeno una volta a settimana, la metà dei residenti over 64 (48,8%) non partecipa mai o lo fa davvero raramente. Le donne frequentano di più spettacoli ed eventi: il 41,8% della popolazione maschile non ci va mai o raramente. Buone invece le risposte dei più giovani. Tra le motivazioni per una scarsa adesione alle iniziative sul territorio, vince il motivo economico (35,4% delle risposte), seguito dalla mancanza di un supporto pubblico (22%) e agli impegni familiari (12,6%). Non è soddisfatto della proposta culturale della città il 10,7% della popolazione. Arrivando alla povertà relazionale, ben 6 persone su 100 si dichiarano insoddisfatte dei propri rapporti interpersonali. Non del tutto soddisfatti il 47,8% degli uomini e il 39,3% delle donne. Ma il dato più allarmante è che un quarto della popolazione si sente e definisce costantemente solo, a cui si aggiunge un 33,5% di persone che sperimenta "frequentemente" la solitudine e un 27,9% "occasionalmente". Timidezza, mancanza di tempo, difficoltà economiche e culturali sono tra i fattori dell’isolamento, ma viene lamentata anche una "mancanza di opportunità" (23,3%) e uno scarso supporto percepito. "Queste nuove povertà impattano sulla qualità della vita dei singoli cittadini, ma anche sulla coesione sociale e sul benessere collettivo" sottolinea il presidente Cesvot Marco Esposito –. Istituzioni e mondo del volontariato devono impegnarsi per migliorare il sistema sanitario e l’accesso all’educazione e rafforzare la rete sociale e comunitaria".

Per Antonio Preiti, direttore Sociometrica, "le povertà oggi si scontano su un piano più intimo, ma creano una condizione che avvolge buona parte della collettività". L’assessore e presidente Società della Salute Sara Funaro ammette: "Anche a Firenze sono in aumento le povertà economiche e la qualità della vita ne risente. Come Comune col terzo settore ci impegniamo per fare fronte ai bisogni e al benessere".

Manuela Plastina