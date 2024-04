Sanità: spettro autistico, la Regione garantisce la terapia Aba

Firenze, 10 aprile 2024 – La Regione Toscana garantisce la terapia Aba. La metodologia, la cui validità e riscontrabile soprattutto nell’approccio all’autismo, è attualmente l’unico intervento educativo rivolto ai bambini autistici considerato davvero efficace dalla letteratura scientifica internazionale. E' stato l'assessore alla Sanità Simone Bezzini a fare il punto. “La Toscana storicamente è particolarmente attenta sulla questione dell’autismo e delle famiglie che si trovano a dover gestire le difficoltà legate a questo disturbo”. L’assessore ha aggiunto che, “nonostante l’assenza di indirizzi chiari a livello nazionale in materia, in Toscana, negli anni a partire dal 2001, sono state rimborsate alcune tipologie di servizi assistenziali non previsti dal sistema sanitario nazionale, tra cui l’intervento basato sul metodoAba”. L’Aba è un metodo che si è dimostrato efficace per ridurre i comportamenti disfunzionali e migliorare comunicazione e apprendimento di chi soffre di disturbi dello spettro autistico”. “La Regione - ha proseguito Bezzini - ha garantito, con le sue delibere, la continuità assistenziale. Di fronte alle criticità segnalate che ci sono state in alcuni contesti territoriali circoscritti, viste anche sul piano generale le perplessità emerse e i pronunciamenti del Consiglio di Stato in merito, in attesa delle linee guida nazionali che non sono state ancora emanate, la Regione Toscana mette in campo un percorso condiviso, con il coinvolgimento dei dirigenti regionali di competenza, delle direzioni aziendali, dei professionisti dei dipartimenti della salute mentale di ciascuna Asl e dei rappresentati delle associazioni dei familiari delle persone autistiche. Aspettiamo intanto i risultati attesi di un gruppo di esperti, a livello ministeriale, che dovrà definire a livello nazionale se l’intervento comportamentale personalizzato basato sui principi Aba sia il più appropriato nella fascia d’età fino ai sette anni”.