Sanità Presidio di protesta sotto l’ospedale: "Poco personale e liste di attesa infinite"

"In difesa della sanità pubblica e della sua qualità": è questo il tema della manifestazione, un corteo che alle 16 partirà dall’ospedale del Mugello per giungere fino al Municipio di Borgo San Lorenzo. L’iniziativa è stata presa dal "Comitato in difesa dell’ospedale del Mugello" e dal gruppo "Non una di meno", che già alcuni mesi fa aveva radunato davanti alla sede dell’Unione dei Comuni alcune decine di persone. Stavolta ci si attende un’ampia partecipazione, anche perché sono cresciute le adesioni. E in modo trasversale. C’è il sostegno e la partecipazione dei circoli di Rifondazione Comunista del Mugello, così come del gruppo consiliare Centrodestra all’Unione dei Comuni; c’è l’adesione della lista civica Cambiamo insieme ed anche del circolo Pd di Vicchio. Nel documento di invito alla manifestazione si descrive una situazione preoccupante. "Nel Mugello – si legge- abbiamo perso molte specialistiche: dall’urologia, alla ginecologia oncologica, alla chirurgia della mammella oncologica, parte dell’offerta delle cure oncologiche, dell’audiologia e dell’oculistica." Poi le liste di attesa: "Non si assumono operatori per garantire la richiesta delle prestazioni specialistiche: vedi il consultorio giovani e la neuropsichiatria infantile che non riescono a rispondere a tutta la domanda, ma si continua con le politiche di razionalizzazione, esternalizzazione e di convenzione dei servizi che stanno portando piano piano al depauperamento del nostro Sistema Sanitario Pubblico". Dito puntato anche sulla medicina territoriale: "Ci sono medici di base che nel territorio fiorentino hanno solo 500 assistiti. Noi in periferia invece, abbiamo medici che potrebbero arrivare a 1800 assistiti residenti, più i domiciliati. Ci sono pazienti che ottengono un appuntamento dal medico di base dopo settimane, o lavoratori che, impossibilitati ad avere la visita dal medico in tempi adeguati per poter far partire il certificato di malattia, devono prendere giorni di ferie o andare al Pronto Soccorso." "Nel nostro ospedale – si conclude - dopo anni di promesse non sono ancora partiti i lavori di adeguamento sismico". E sul ritardo dei lavori in ospedale – un investimento da oltre quaranta milioni di euro – insiste Luca Margheri di Cambiamo insieme: "Purtroppo – dice -, in questi dieci anni si è andati troppo a rilento: non c’è ancora alcuna certezza su inizio e fine dei lavori".

Paolo Guidotti