Sanità, il Serristori 2.0 è pronto Il centro medico aprirà tra 10 giorni

di Manuela Plastina

Il primo luglio è vicino: in quella data, secondo le promesse della Asl, dovrebbe entrare in funzione il centro medico avanzato del Serristori, la struttura in cui medici e infermieri 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana accoglieranno patologie a bassa complessità o codici minori arrivati autonomamente. Prende il posto del pronto soccorso, chiuso ormai oltre due anni fa in piena emergenza Covid e che, come ha detto chiaramente la Regione, mai riaprirà. "All’approssimarsi di questa scadenza – ha spiegato in consiglio comunale il sindaco di Figline e Incisa Giulia Mugnai – abbiamo chiesto alla Asl cronoprogramma e organizzazione. Ci è stato confermato che nella struttura sono stati svolti i lavori per adeguare gli spazi e per l’allestimento di arredi e strumentazioni. Nonostante la carenza di medici, sono stati già individuati i professionisti medici, infermieristici e operatori in dotazione al presidio". Mugnai conferma: "Questo centro è un punto di partenza nell’ottica di un nuovo pronto soccorso".

Anche se le speranze sono poche. "Si tratta di una sperimentazione approvata dalla Regione – continua –. Ad oggi ce ne viene confermata la tempistica: non accetteremo alcuno slittamento rispetto agli accordi e continueremo a monitorare la situazione". Anche sul reparto di Oncoematologia, del quale si teme un depauperamento. "La Asl deve essere più chiara sul mantenimento del servizio – dice il sindaco –. Ancora troppi pazienti fragili subiscono disagi nel doversi spostare per le cure e su questo esigiamo delle risposte".

Non sono soddisfatti i consiglieri Cristina Simoni (lista civica) e Silvio Pittori (gruppo misto) che avevano portato il caso in consiglio: "Per niente rassicurante la risposta del sindaco sull’Oncoematologia: dimostra l’assenza di peso politico anche nei confronti della Asl. Il costante gioco al ribasso adottato negli anni dall’amministrazione sull’ospedale, nonostante le 4.000 firme dei cittadini nel 2022, fa temere il peggio per il futuro".