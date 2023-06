Sanità, ‘Il Cuore di Firenze’ Ecco l’hospice pediatrico

Quest’anno il "Cuore di Firenze" batte per i bambini che soffrono di malattie complesse e che dal prossimo anno potranno essere accolti da Casa Marta, il primo hospice pediatrico realizzato in Toscana. Il ‘Cuore di Firenze’, iniziativa solidale che ogni anno raccoglie fondi a sostegno di progetti dal forte impatto sociale, conferma la sua tradizionale cena di beneficenza: l’appuntamento, che sarà presentato da Stefano Baragli, si svolgerà in piazza Santissima Annunziata il 10 settembre, alle 20. L’evento, arrivato alla sesta edizione, è ideato e promosso da l’Arciconfraternita della Misericordia di Firenze, Montedomini, Fondazione Santa Maria Nuova onlus e l’Istituto degli Innocenti. "Il Cuore di Firenze" quest’anno pensa ancora una volta ai più piccoli, sostenendo un progetto fondamentale come quello dell’hospice pediatrico Casa Marta, destinata all’ospitalità per bambini malati, che hanno bisogno di cure, e le loro famiglie, che qui troveranno il sostegno di cui hanno bisogno" sottolinea l’assessore al welfare del Comune di Firenze Sara Funaro. Per l’anno 2023 i proventi della raccolta fondi andranno alla Fondazione Casa Marta, nata con lo scopo di sostenere la ristrutturazione e la riconversione dell’immobile che ospiterà l’hospice pediatrico Casa Marta. Il fabbricato, situato in via Cosimo il Vecchio, in prossimità dell’Ospedale Pediatrico Meyer, è disposto su due piani, ha una superficie totale di circa 490 mq ed è circondato da un ampio giardino di circa 930 mq. La struttura, i cui lavori termineranno nei primi mesi del 2024, sarà dedicata a rispondere alle esigenze di cura di bambini che soffrono di patologie cronico-complesse o che stanno affrontando periodi di particolare criticità, non ultima quella relativa alla fase terminale della loro vita. Sarà anche una sorta di ponte tra l’ospedalizzazione e il ritorno a casa, dando risposta ai circa 4 mila bambini e adolescenti che ne sono interessati, occupandosi non solo dei più piccoli, ma anche dei loro genitori e familiari. E’ possibile prenotare la partecipazione all’evento da domani sul sito www.ilcuoredifirenze.org. "Il Cuore di Firenze - commentano gli enti caritatevoli promotori dell’iniziativa - rappresenta un’occasione di cooperazione tra le istituzioni fiorentine che da secoli testimoniano l’innato valore della solidarietà del popolo fiorentino".

Ros.Co