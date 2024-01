Sanità e aumento Irpef. Quasi mille per il no Quasi mille persone si sono riunite a Firenze per protestare contro l'aumento dell'addizionale Irpef in Toscana. Cisl e Uil hanno organizzato la manifestazione, che ha portato a un incontro con il presidente della Regione, Eugenio Giani. Si è concordato di avviare un tavolo di discussione sulla sanità e l'imposizione fiscale. La Cgil non ha partecipato alla protesta. Le opposizioni criticano l'aumento delle tasse, mentre il presidente Giani sostiene che senza questa manovra si sarebbero persi 3mila posti di lavoro nella sanità.