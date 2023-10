Sanità amara a Campi: scontro Pd-maggioranza

Da una parte il Pd, dall’altra la maggioranza consiliare formata da Sì parco No aeroporto, FareCittà, SI Campi a Sinistra Movimento 5 Stelle. Oggetto del contendere l’ordine del giorno presentato dalla consigliera Greco (Pd) e collegato alla campagna “La salute prima di tutto“. Un documento che ha provocato lo scontro fra maggioranza e opposizione. "Tre - spiegano dal Pd - le richieste al Governo contro i tagli. Resta incomprensibile come mai una parte della maggioranza si sia astenuta o abbia votato contro". Maggioranza a cui non è andato giù, fra l’altro, che il Pd abbia scritto sui social i nomi dei consiglieri che hanno votato no o astenuti: "Invece di limitarsi a spiattellare su Facebook i nomi di coloro che hanno votato, il Pd avrebbe potuto spiegare perché la loro mozione non sia stata accolta all’unanimità: chi ha governato questo Paese negli ultimi 10 anni?".

P.F.N.