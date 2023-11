Sanità, a Firenze mobilitazione degli ordini professioni il 18 novembre

Firenze, 16 novembre 2023 - Giornata di mobilitazione degli ordini professionali della sanità il 18 novembre con un flash mob in piazza Santissima Annunziata a Firenze e un convegno in palazzo Medici Riccardi per difendere la sanità pubblica e il diritto alla salute dei cittadini. Durante l'evento, spiega una nota, intitolato "Sos - salviamo il Servizio sanitario nazionale" sarà anche presentato e sottoscritto il "Patto per la salute", col quale tutti gli ordini delle professioni sanitarie si impegnano ad una vera integrazione sociosanitaria per la presa in carico dei cittadini con un approccio multiprofessionale e che tiene conto tanto dell'aspetto sociale quanto di quello sanitario. "Si tratta di un percorso cominciato durante la pandemia e che siamo riusciti a completare tutti insieme, grazie al lavoro della Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie del Consiglio metropolitano - spiega Fabio Bracciantini, presidente dell'Ordine interprovinciale dei fisioterapisti di Firenze Arezzo Lucca Massa Carrara Pistoia e Prato -. L'interdisciplinarietà e un approccio multiprofessionale sono le chiavi di volta della sanità del futuro, come stabilito dal Dm 77 e dalla riforma sanitaria del Pnrr, ma servono le specificità di tutti e un dialogo costante con cittadini e istituzioni. Il nostro scopo è far sì che le eccellenze della sanità pubblica e il diritto di tutti alla salute vengano difesi come meritano, sempre e comunque".