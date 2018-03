Firenze, 30 marzo 2018 - Un uomo di 83 anni morì dopo che gli fu asportato il rene sano anziché l'altro. Il fatto è accaduto all'ospedale di Ponte a Niccheri: il 17 marzo 2014 l'asportazione del rene, il 7 settembre dello stesso anno la morte dell'uomo per un'insufficienza respiratoria e uno scompenso cardiaco.

Oggi il giudice Giampaolo Boninsegna di Firenze ha incaricato oggi una perizia medico legale per accertare in modo compiuto quali fossero le patologie sofferte dal paziente.

Sulla vicenda si innescò un'inchiesta del pm Luca Turco per omicidio colposo che vede adesso imputati il primario di urologia dell'ospedale Riccardo Bartoletti e i quattro medici con lui in sala operatoria. Secondo le difese degli imputati, e i loro consulenti medico legali, proprio il quadro clinico del paziente già compromesso da altre patologie sarebbe causa della morte e non c'è nesso causale tra l'asportazione del rene sbagliato, avvenuta peraltro alcuni mesi prima, e la morte.

Tuttavia il giudice ha ritenuto di affidare una perizia a un medico legale incaricato dal tribunale. Il perito, uno specialista di Bologna, ha tempo 90 giorni per consegnare la relazione su cui ci sarà contradditorio con i consulenti delle parti. Prossima udienza del processo il 25 settembre. Il paziente aveva un tumore al rene sinistro, ma al momento di firmare il consenso per l'intervento, nel documento sanitario veniva riportato il rene sbagliato come l'organo su cui operare. Secondo l'accusa l'equipe sanitaria inoltre non avrebbe rispettato il protocollo del ministero della salute e della Regione Toscana da seguire in questi casi.