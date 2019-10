Firenze, 29 ottobre 2019 - Combattere e prevenire l'obesità e individuare eventuali disturbi dello sviluppo della comunicazione e della relazione, nei bambini. Sono i temi dei due progetti portati avanti dalla Regione Toscana da anni (la delibera che li istituisce è del 2011) e approvati nell'ultima seduta dalla giunta, su proposta dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Per il 2019 sono stati stanziati dalla Regione 530mila euro per entrambi i progetti.

Il primo progetto, per cui sono stati staziati 160mila euro, prevede che il pediatra effettui la valutazione dell'indice di massa corporea (Bmi). Il secondo, finanziato con 370mila euro, per diagnosticare precocemente i disturbi dello sviluppo della comunicazione e della relazione è prevista la compilazione di un questionario mirato a evidenziare eventuali problemi.

Per favorire l'attività fisica e la promozione di corretti stili di vita nei bambini sovrappeso o obesi, il progetto prevede anche che i pediatri di famiglia rilascino, su richiesta della famiglia, la certificazione per effettuare attività sportiva non agonistica.

Secondo l'indagine condotta da 'Okkio alla salute', in Toscana su un campione rappresentativo di quasi 2mila bambini di 8-9 anni, il 21,4% dei bambini toscani è sovrappeso (in Italia 21,3%); il 5,6% è obeso (Italia 9,3%); quindi l'eccesso ponderale complessivo risulta del 27% (Italia 30,6%), era il 29,5% nel 2008. E i genitori non sempre sono consapevoli dei problemi relativi al peso dei propri figli: il 39,5% delle madri di bambini sovrappeso e il 3% delle madri di bambini obesi non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso ponderale.