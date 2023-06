Sangue Stop al punto prelievi privato

C’è una novità importante, a proposito del servizio prelievi sangue, che un paio di anni fa l’Asl Toscana Centro decise di affidare a un privato, chiudendo il punto prelievi dell’ospedale a Borgo San Lorenzo: si potrebbe infatti tornare, anche se non da subito, ai prelievi in struttura pubblica. L’assemblea della Società della Salute Mugello ha espresso la volontà di reinternalizzare il servizio. La richiesta, ufficiale, ha ragioni fondate, visto che è già stato decisa e finanziata la creazione di una "Casa di comunità" con il raddoppio degli spazi del poliambulatorio di viale della Resistenza. Il progetto prevede infatti che la Casa di comunità ospiti pure un punto prelievi.

All’epoca, la decisione improvvisa dell’Asl di esternalizzare il servizio aveva suscitato critiche e forti polemiche. Vi fu anche una interrogazione in consiglio regionale, e le proteste invasero i social. Le critiche erano di vario genere, ma si incentrarono soprattutto sulla poca idoneità degli spazi del nuovo punto prelievi, in viale IV Novembre, e sui conseguenti disagi: pochi posti a sedere, gente costretta a fare la fila in piedi e all’aperto anche d’inverno. Poi la situazione con il tempo è migliorata. Ma non mancò neppure chi eccepì sulle modalità di assegnazione del servizio al privato, Auxilium, da parte dell’Asl, con criteri giudicati piuttosto generici e senza un’effettiva verifica dell’idoneità della capienza degli spazi messi a disposizione per l’utenza. Ora i Comuni del Mugello, attraverso la Società della Salute, hanno chiesto all’Asl la "reinternalizzazione" dell’attività, ovvero che venga svolta dal pubblico e non più dal privato.

La sede del punto prelievi non dovrebbe però essere l’ospedale, ma il vicino poliambulatorio, dove è previsto un ingente investimento di ampliamento – circa 5 milioni di euro – per realizzare la "Casa di comunità" e l’"Ospedale di comunità". L’operazione di ritorno dell’attività di prelievi del sangue al servizio pubblico non sarebbe comunque imminente, perché prima dovrà essere realizzata la struttura. Resta semmai aperta la questione della durata dell’affidamento ad Auxilium. Perché inizialmente il bando prevedeva una durata annuale, prorogabile di un anno, poi all’atto di affidamento gli anni sono diventati due, con l’Asl che riconobbe di aver fatto "un mero errore materiale" dicendo che avrebbe rettificato. Ora gli anni stanno per diventare tre. Ed è probabile che sarà fatta una nuova gara per l’affidamento temporaneo.

