Sangue e coltellate sull’Appennino La perizia del tribunale non scioglie il rebus

"Non si può affermare con certezza se quelle ferite siano state autoinferte o se siano i segni di un’aggressione subita". Questa, in sintesi, la conclusione a cui è arrivato il medico legale Giuliano Piliero, il consulente incaricato dal giudice Alessandro Azzaroli, nell’ambito dell’indagine che vede indagato Alex Antonelli, 42enne tecnico informatico fiorentino, in carcere da quasi dieci mesi a Pistoia per il tentato omicidio dell’ex compagna di 38 anni, ferita da coltellate all’addome. L’aggressione risale al 14 maggio dello scorso anno e avvenne nella casa di Migliarina (Cutigliano) dove la coppia conviveva. Quella sera in casa c’era anche un’altra persona: Renzo Ferretti, 50enne di Abetone, che la donna aveva incontrato poco prima. Anche lui rimase ferito nella colluttazione.

Ieri mattina, nel tribunale di Pistoia, si è svolto l’incidente probatorio, per chiarire alcuni aspetti dell’aggressione. Il medico legale era stato incaricato di verificare la versione di Antonelli, che aveva sostenuto di essere stato aggredito (lui per primo) dalla compagna e dall’uomo con cui la donna era in compagnia. Presenti anche le parti offese: la donna, assistita dall’avvocato Alessandra Artese di Prato, Ferretti, rappresentato dall’avvocato Gerardo Marliani di Pistoia, mentre per Antonelli era presente l’avvocato Gianni Salocchi di Firenze che ha depositato un’istanza di scarcerazione sulla quale il giudice si dovrà pronunciare.

A dare l’allarme ai carabinieri, la notte del 14 maggio, fu Renzo Ferretti, anche lui ferito ma in maniera più lieve. Terribile la scena che i soccorritori della Misericordia e della Croce Rossa si trovarono davanti al loro arrivo nel condominio. Macchie di sangue sulla porta e tre feriti, due gravi, stesi in terra. Secondo il 50enne, sarebbe stato Antonelli che, rincasando, e trovandolo con la sua fidanzata avrebbe afferrato un coltello da cucina e avrebbe colpito la donna e lui. Per difesa, allora, l’altro avrebbe afferrato un attizzatoio e avrebbe ferito Antonelli. Opposta la versione di Antonelli, che sostiene di essere stato aggredito per primo e di aver risposto per legittima difesa. Sia lui che la fidanzata avevano ferite da taglio all’addome, alla testa e al collo. Sembra che la relazione tra i due andasse avanti già da più di un anno, tra bufere continue.

M.V.