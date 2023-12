Sandro Lombardi a tutto James. Lettura in otto puntate del racconto ’Il giro di vite’

Nuovo ciclo di letture organizzato dalla Compagnia Lombardi-Tiezzi. Sandro Lombardi (nella foto) leggerà in 8 puntate il racconto di Henry James ’Il giro di vite’, scritto nel 1887 per la rivista Collier’s Weekly che commissionò allo scrittore americano un testo “adatto al momento” per il numero natalizio. La lettura si svolgerà tutte le sere da dopodomani, lunedì 4, al lunedì successivo, alle 18 nella Sala del Cocomero del Teatro Niccolini (via Ricasoli, 5). Lombardi sarà affiancato Valentina Corrao, giovane allieva del Teatro Laboratorio della Toscana.