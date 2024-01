Sandra Milo, l'amore della Toscana nel cuore: l'addio alla straordinaria attrice

Sandra Milo amava la Toscana che aveva nel Dna: la sua mamma era di Lajatico e, insieme alla sorella Maya, la madre e la nonna, ha vissuto per alcuni anni tra infanzia e adolescenza a Vicopisano e a Viareggio. E la Toscana e Firenze amavano lei. Il suo ultimo impegno cinematografico è stato proprio nella nostra terra col regista fiorentino Alessandro Sarti: l’aveva scelta e chiamata tra i protagonisti del film ‘Che bella storia la vita’, ispirato alla storia vera di un venditore d’auto di Impruneta, Roberto Caneschi. Al film hanno preso parte anche altri attori toscani, tra cui Sergio Forconi e Bruno Santini. Proprio tra Impruneta e San Casciano sono state girate le scene del film. "E’ stato un onore lavorare con lei – ricorda Sarti -. Aveva valori, professionalità, umanità e non fingeva nelle sue dimostrazioni d’affetto, nella sincerità di apprezzare tutto. Si è veramente spesa con tutti, senza risparmiarsi, dando anche preziosi consigli frutto della sua ricca esperienza".

Nel maggio scorso era tornata a Firenze per la presentazione del libro e del film organizzata da Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera. "Era stata proprio Sandra Milo in quella occasione a voler sottolineare il suo forte legame con la Toscana, entusiasta di omaggiare la sua regione. Una donna straordinaria" ricorda. Impruneta in particolare piange la sua "madrina": per due volte Sandra Milo è stata la testimonial di eccezione della Festa dell’Uva. La prima fu nel settembre 1957: per dimenticare la seconda guerra mondiale e le difficoltà della rinascita, gli imprunetini avevano deciso di di scommettere su se stessi, facendo ripartire la loro Festa. Su uno dei carri rionali in piazza apparve l’icona della bellezza italiana: Sandra Milo. Col suo sorriso e la sua bellezza affascinò tutti e dette speranza nella ripartenza.

Dopo 62 anni, la Milo è tornata a Impruneta, splendida e sorridente presenza alla sfilata del 2019 per la 93ª Festa dell’Uva. L’attuale sindaco Riccardo Lazzerini al tempo era presidente proprio dell’Ente che organizza la festa e dunque invitò personalmente Sandra Milo e la accolse a Impruneta. Rivive commosso quella giornata vissuta insieme: "Ho avuto l’onore di conoscerla nella sua sincera disponibilità". Anche il presidente toscano Eugenio Giani la ricorda: "Ha contagiato tutti noi con il suo entusiasmo, il suo altruismo, la sua vitalità e l’amore per la vita che ti sorprende se continui a darle possibilità".

Manuela Plastina