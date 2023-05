Sancito il gemellaggio tra Firenze e il Trentino

Gemellaggio artistico, culturale e sportivo tra Firenze e il Trentino, alla presenza dell’assessore Benedetta Albanese e dei rappresentanti dei comprensori di Alpe Cimbra, Rovereto, Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi e Valsugana. La presentazione si è svolta a La Loggia al piazzale Michelangelo. "Firenze e le magiche zone del Trentino - dice l’assessore Albanese - hanno in comune tante eccellenze che valorizzano nel migliore dei modi questi territori. Sarà una stagione estiva caratterizzata da tantissime esperienze che vanno dall’outdoor, alla cultura e all’enogastronomia, con l’arte, la natura e lo sport i veri protagonisti. Ogni anno sono molte le presenze turistiche provenienti da Firenze che visitano il Trentino". I comprensori del Trentino hanno illustrato un calendario pieno di eventi per far sì che l’estate sia indimenticabile. Programmi dettagliati nei siti delle rispettive aziende di promozione turismo, con lo sport in particolare evidenza in virtù del passaggio del Giro d’Italia e i campionati nazionali di ginnastica ritmica.

F. Que.