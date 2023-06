San Romolo Festa a teatro

Inizia lunedì la distribuzione dei biglietti per l’ingresso al Teatro Romano per il concerto della Fanfara dei carabinieri e lo spettacolo pirotecnico, che la sera di giovedì 6 luglio concluderanno i festeggiamenti in onore di San Romolo, patrono di Fiesole. I posti disponibili sono circa duemila. La consegna dei biglietti di accesso è a cura della Misericordia e avverrà dalla 10 alle 12 e dalle 17 alle 19. E’ gradita un’offerta. Gli appuntamenti religiosi prendono invece il via domenica in cattedrale alle 10.30 con la benedizione dell’acqua del pozzo di San Romolo. Mercoledì alle 21 celebrazione dei primi vespri nella cripta, dove il corpo del santo riposa insieme a quello dei quattro compagni. Giovedì, giorno della ricorrenza solenne, alle 17.15 in Santa Maria Primerara il via col corteo del clero con le reliquie del Santo Patrono per la cattedrale. Seguirà l’offerta del cero votivo da parte della contea di Turicchi, del Comune di Rufina, mentre l’offerta dell’olio per la lampada votiva arriva dal vicariato del Casentino. Quindi la celebrazione eucaristica del vescovo Manetti.

D.G.