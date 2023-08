San Rocco Ecco la nuova statua "Sarà protetta per evitare altri furti"

di Sandra Nistri

Da sempre nel quartiere di Quinto Alto la devozione per San Rocco, il santo protettore dal flagello della peste, è forte, tanto che aveva rappresentato una ferita palpabile il furto della statua che lo raffigurava dal tabernacolo di via Fratelli Rosselli, sul ponticino che scavalca il torrente Zambra. Una ferita ora sanata visto che, nei giorni scorsi, proprio in occasione della festa di San Rocco, una nuova statua è stata posizionata e benedetta con una cerimonia semplice ma sentita promossa dalla Parrocchia di Santa Maria a Quinto e dal confinante circolo Mcl di Quinto Alto: "L’iniziativa – racconta Bruno Pradal presidente del circolo – è nata dal nuovo parroco Padre Agnel cui era stata raccontata la storia del tabernacolo e le vicissitudini della statua di San Rocco. Una prima creazione era infatti stata danneggiata e poi sostituita con una nuova fatta rifare da un residente del quartiere che aveva lo stampo Ginori, perché l’originale era una produzione della Manifattura Ginori. Questa statua era stata poi rubata da ignoti che, magari, avevano intravisto un valore economico invece inesistente".

Alla benedizione dell’opera ha preso parte anche il Vicario Foraneo Don Giuseppe Biliotti parroco della Chiesa dell’Immacolata: dopo la cerimonia la processione dei fedeli ha raggiunto la chiesa di Quinto Alto per la Messa e per la successiva ‘cocomerata’ nei locali del circolo. "Siamo molto contenti – prosegue Pradal –, erano presenti almeno 60 persone a riprova della devozione verso San Rocco"

Al momento il tabernacolo è tornato nuovamente vuoto ma, stavolta, per scelta: "Abbiamo deciso di rimuovere temporaneamente la statua – conclude Pradal – perché è in fase di realizzazione un cancellino di ferro battuto che sarà montato a protezione dell’opera".