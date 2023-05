San Pierino riparte da arte e artigianato

La zona di San Pierino torna ad essere un luogo pratoliniano grazie ad arte, artigianato, tatuaggi d’autore, degustazioni e partecipazione popolare. Da oggi alle 15 al 3 giugno l’arco di San Pierino e le strade circostanti sveleranno ai visitatori luoghi segreti della città per permettere a chi abita, studia o lavora in quartiere e attraversa queste strade come mero luogo di passaggio, di viverle davvero, rendendole luogo di aggregazione, confronto e arricchimento reciproco. "Un modo per riqualificare la zona e riportare i residenti nelle nostre strade che sono vive e piene di artigiani e artisti" spiega Eby Mozafari, portavoce del comitato Risvegliati San Pierino. Si chiama San Pierino Art, la mostra diffusa organizzata dal comitato con il supporto di Confcommercio Firenze.

Fra i luoghi simbolo ci sono l’Art Studio Babic Nenad e il Florence Tattoo Studio dove troverete esposti numerosi quadri tratti da tatuaggi e graffiti murali. Altre perle nascoste nel rione sono la Casa della cornice che da sessant’anni crea lavorazioni artigiane contaminando l’estetica moderna con la tradizione e la Bottega Gerini dove tra i quadri di arte contemporanea chiudendo gli occhi il profumo di legno riporta indietro nel tempo. Vere chicche sono i gioielli creati nel metafisico spazio Takimai Design. C’è poi l’Eby’s Bar nel quale si possono ammirare gli interni e le opere realizzate da Elisabeht Ribas Teedley e la celebre bottega Sbigoli dove perdersi tra le rinomate ceramiche.

