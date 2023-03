San Patrizio all’Hard Rock Cafè

Un weekend di festa per celebrare San Patrizio e la Festa del Papà. Venerdì 17 marzo l’Hard Rock Cafe di piazza della Repubblica si tinge di verde per il Saint Patrick’s Day. Le atmosfere tipiche della Festa di San Patrizio rivivranno sul palco grazie ai Clover – scuola di Danze Irlandesi – che si esibiranno dalle 20.30 alle 22.30 con uno show tra i colori e i sapori dell’isola di smeraldo. Un mix di danze tradizionali, coreografie originali, coinvolgimento animeranno la serata in pieno stile ’craic’, la parola gaelica Irish che significa divertimento. Clover è formata da team di esperti appassionati al servizio della danza e della cultura irlandese, con sedi in Toscana e nelle Marche ed è specializzata in danze sia tradizionali che performative, sia soliste che di gruppo, secondo gli standard previsti da The Irish Dancing Commission (CLRG) di Dublino.