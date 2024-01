San Mauro sotto choc. Cimitero vandalizzato

Atti vandalici, la notte di Capodanno, dentro il cimitero di San Mauro. Culminati con una serie di cartelli di protesta – e uno striscione che ne ‘rivendica’ la chiusura per la sua pericolosità - ‘affissi’ all’ingresso della struttura e sulla porta del palazzo comunale a Signa. Ma l’episodio più grave è stato quello relativo al fatto che molti arredi sono stati distrutti oltre a essere stati letteralmente divelti i ‘puntelli’ che tenevano in sicurezza parte delle tombe poste ai lati del cimitero. A scoprire l’accaduto alcuni cittadini che ieri mattina si erano recati a portare un saluto ai propri cari nel primo giorno del nuovo anno. "Si tratta di atti vandalici in un luogo pubblico – ha detto il sindaco Giampiero Fossi -, sono state distrutte alcune lapidi, è stata asportata la recinzione che impediva l’accesso alle aree con le strutture in dissesto e tolti i puntelli che tenevano in equilibrio tali strutture, in particolare nell’area a destra del cimitero. Inoltre sono stati danneggiati alcuni degli arredi funebri e parte degli elementi necessari alla puntellatura della struttura sono stati gettati oltre il muro di recinzione, in un’area di difficile accesso, impedendo dunque anche l’immediato ripristino".

Il sindaco ha subito firmato un’ordinanza di chiusura per l’intera giornata di ieri e fino alla avvenuta messa in sicurezza del cimitero con l’interdizione delle aree circostanti. Già da oggi, inoltre, i tecnici saranno al lavoro per i primi interventi di messa in sicurezza e circoscrizione delle aree a rischio, così come è già stata fatta regolare denuncia ai carabinieri. "Come amministrazione comunale – ha aggiunto Fossi -, non lasceremo correre su quelli che sono gesti spregevoli e minacciosi. Come ho già ripetuto più volte, anche in occasione dell’assemblea pubblica del 21 dicembre scorso presso la sede della Misericordia, la sistemazione dei cimiteri, soprattutto quello di San Mauro, è per noi una priorità: ne abbiamo ripreso la gestione all’inizio dell’anno passato e da allora abbiamo già fatto diversi interventi di miglioramento. Nei prossimi mesi partiranno anche le estumulazioni per procedere con i lavori. Non ci lasceremo intimidire da chi vuole solo far del male alla nostra città".

Pier Francesco Nesti