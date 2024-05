’San Mauro e San Piero’. La lista con Fossi

Dodici gli aspiranti consiglieri comunali che corrono nella lista "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme". Oltre a Cristina Bitossi (capolista), si contano Simonetta Cappelli (consigliera del circolo Arci di San Piero a Ponti), Eleonora Chiavetta, Massimiliano Cioni, Luciano Fabbri, Andrea Materassi, Matteo Miano, Gabriel Papucci, Gabriele Picchi (noto per il suo impegno nel circolo Sorms e nel centro sportivo di San Mauro), Alessandro Rossi, Silvia Tozzi e Sauro Vestri. "Il nostro progetto – spiega Adriano Paoli, ex assessore e fra i promotori della lista – è nato per dare voce alle frazioni di San Mauro a Signa e San Piero a Ponti che negli ultimi anni hanno avuto poca voce. Sosteniamo Giampiero Fossi ma intendiamo dare spazio ai problemi vissuti dai cittadini sul territorio".

Oltre che da "San Mauro a Signa, San Piero a Ponti insieme", Giampiero Fossi (Pd), attuale prima cittadino, è sostenuto da quattro liste: quella del Partito Democratico, "Progressisti per Signa", le civiche "Giampiero Fossi sindaco", "Signa domani". Altri tre i candidati a sindaco: Vincenzo De Franco (ex Fdi) sostenuto dalla civica "Signa Libera"; Francesco Draghi col Prc; Monia Catalano (civica) supportata da sei liste in parte legate a movimenti e partiti politici, ovvero "Fratelli di Signa" (Fdi), "Prima Signa" (Lega), "Signa al Centro" (Iv), "Uniti per Signa" (civica sostenuta anche da Forza Italia) e le civiche "A sinistra per Signa" e "Signa nel cuore". Li.Cia.