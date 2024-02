San Mauro, arriva il Carnevale

Ultimo appuntamento, il prossimo fine settimana, col carnevale di San Mauro a Signa. Domenica 11 febbraio l’evento tornerà infatti ad animare le strade della frazione. L’ingresso alla manifestazione è su offerta e gli introiti serviranno, come sempre, per realizzare la prossima edizione dell’evento e per sostenere le opere parrocchiali. Il programma prevede tre corsi, a partire dalle ore 14.30, quando nelle strade del paese passeranno i carri realizzati dai volontari del Comitato della parrocchia di San Mauro. Si tratta di creazioni in polistirolo che transiteranno in particolare da piazza Aldo Moro, via dei Lavatoi, via del Pozzo Rosso, via Nannucci, piazza Ciampi e via della Chiesa, chiuse al traffico per l’occasione. In programma anche un’esposizione interattiva di computer e videogiochi anni Ottanta. Il Carnevale di San Mauro è alla 56esima edizione ed è una delle poche manifestazioni, a ospitare carri allegorici in movimento.