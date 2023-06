San Marco, caos sugli orari dei bus Vertice azienda, Comune e sindacati Al lavoro su nuovi tempi dei semafori

Un faccia a faccia tra Comune, Autolinee Toscane e rappresentanze sindacali per tentare di districare il nodo San Marco. È qui che fino a settembre i lavori per la posa degli scambi della tramvia detteranno legge. Ed è qui che 11 linee del bus, dall’11 giugno hanno subito una rivoluzione non indifferente per consentire i lavori. L’effetto collaterale: un allungamento dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici. Ritardi fino a 35 minuti quelli denunciati dai sindacati.

Per questo l’assessore alla Mobilità, Stefano Giorgetti ha convocato un vertice con azienda e sindacati martedì: "Massima disponibilità al confronto – spiega Giorgetti – e al dialogo con tutti. Questi lavori erano programmati, mentre i nuovi orari sono stati concordati con l’azienda".

Sul tavolo le possibili soluzioni per sbrogliare la matassa, anche se i margini di manovra sono ridotti. Una delle leve da muovere per sbloccare la situazione però potrebbe essere il cambio dei tempi semaforici che, negli ultimi giorni, sono stati tarati per far digerire ai viali l’ingorgo in zona Fortezza in direzione centro e non bloccare la circolazione in uscita città. Modifiche che però hanno ridotto al ruolo di Cenerentola altre arterie.

Da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità e la fine delle scuole far guadagnare minuti sulla tabella di marcia agli autobus. Intanto il cantierone in piazza San Marco va avanti: la fase di richiesta dell’uso di ’servitù’ delle facciate, previo indennizzo, sulle quali saranno agganciati i cavi che porteranno l’elettricità a Sirio.

Entro una decina giorni saranno invece terminati i lavori al centro della piazza, completamente ripavimentata e ampliata che sarà oggetto di un sopralluogo di sindaco e assessore. La chiusura di piazza San Marco della piazza, in corrispondenza delle intersezioni con via Battisti e via degli Arazzieri però non poterà solo guai. Sono infatti programmati interventi di rifacimento sia in via della Colonna che in via XXVII Aprile da tempo richiesti dai residenti. Cantieri che, una volta riaperta anche la piazza, riguarderanno anche il risanamento di tutto il fondo stradale di via Guelfa.

Una volta terminata la sistemazione degli scambi della tramvia invece, scatteranno le operazioni di posa dei binari che li uniranno. E il nuovo volto di piazza San Marco vedrà finalmente la luce.