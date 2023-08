San Lorenzo, una Speranza per Firenze

Duccio Moschella

Positivo futuro per Firenze. Lo auspica nella festa di San Lorenzo il cardinale arcivescovo Giuseppe Betori, nell’omelia della liturgia che ha presieduto ieri mattina in basilica, prima che in serata fosse protagonista il cuore popolare del quartiere con la gioiosa condivisione di pasta al ragù e cocomero. Sacro e profano vanno sempre di pari passo in questo appuntamento dove tutti, anche chi dice di non farlo, alza gli occhi al cielo, non fosse altro che per scorgere una stella cadente e sentirsi un minimo rassicurato. L’esempio di un martire come San Lorenzo, sul modello di Cristo, dimostra che tutto sia possibile.