San Lorenzo in Festa", 350 partecipanti per raccogliere fondi per le cure domiciliari oncologiche" La piazza Madonna degli Aldobrandini si è riempita di solidarietà per la manifestazione "San Lorenzo in festa", organizzata da Confesercenti Firenze e Att per raccogliere fondi per cure domiciliari oncologiche. Oltre 350 partecipanti hanno partecipato alla cena offerta gratuitamente dai ristoranti del quartiere. Intero ricavato all'Att. Autorità locali e regionali presenti.