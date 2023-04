San Lorenzo Il ripostiglio del salotto "Noi fiorentini sopravvissuti e soli"

Che rione controverso, San Lorenzo. A un passo dal quadrilatero romano, ma così diverso dal salotto buono. Con il mercato più grande della città dove trovi vestiti, pelletteria e – ormai tutto per turisti – ogni genere di souvenir; poi il mercato centrale coperto, dove ancora riesci a procacciarti i sapori più autentici della tradizione fiorentina, ma ormai anche di tutto il mondo.

Da decenni consacrata al turismo, però ancora trasuda animo popolare, con quei banchi di trippaio e i tipici negozi dei bucaioli. La basilica di San Lorenzo, in tempi remoti, fu prima del Duomo cattedrale della città e solo poi si cedette lo status a Santa Reparata che fece posto a Santa Maria del Fiore; e i Medici elessero proprio qui le cappelle per l’eterno riposo, ma anche il luogo per eccellenza della cultura, la Biblioteca medicea laurenziana. Insomma qui sacro e profano, nobile e popolare si mescolano insieme dando origine nei secoli a un pezzo di città unica. Tuttavia il nuovo millennio ha portato storture che lo snaturano. Il meretricio al turismo è solo il più evidente, con la perdita di residenti e di negozi di prossimità che cedono il posto solo ad alberghi, ristorazione – spesso etnica – e negozi stranieri.

C’è tutto il capitolo sicurezza, con il sottobosco di delinquenza di piccolo cabotaggio che dalla stazione esonda in qua, luogo meno presidiato, ma altrettanto frequentato dalle facili prede dei turisti. Lo si nota varcando piazza dell’Unità, dove lo spaccio è alla luce del sole; e appena imboccata via Sant’Antonino, ormai quasi tutta a gestione cinese, le lamentele dei pochi commercianti italiani rimasti sono già chiare: "È una via lasciata andare – sbottano dall’ottica Radio Radar – Intorno ai marciapiedi c’è un muro di motorini, non si riesce neanche a pulire la strada, i clienti non riescono a entrare nei negozi". "E se ci tolgono i posti per i motorini, come si fa? – interviene un residente mettendo lo scooter sul cavalletto – Piazza dell’Unità l’hanno chiusa tutta con la catena, bastava salvaguardare il solo obelisco e fare parcheggi". "Di fiorentini, siamo rimasti pochissimi, siamo tra gli ultimi negozianti – riprende l’ottico – Le fogne puzzano. E anche aver chiuso la scuola di restauro, come tutti i posti chiusi, porta brutta gente. I lavori all’albergo, durano da anni. Qui ogni via ha i suoi problemi, bisogna andare strada per strada a vederli, come fate voi de La Nazione, ma dovrebbe farlo soprattutto il Comune".

"Siamo senza un presidio fisso di polizia o municipale, eppure si stimano 5mila persone al minuto – spiega Roberto Calamai, cappellaio del mercato e presidente dell’associazione ‘I sopravvissuti’ – Servirebbe come deterrente a furti e borseggi".

Carlo Casini