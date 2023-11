San Leolino Conto alla rovescia. Rignano celebra il suo patrono

Rignano si prepara a celebrare il suo patrono: la cittadinanza è particolarmente legata a San Leolino, a cui è dedicata anche la chiesa principale, e le iniziative quest’anno tornano ad essere numerose e per più giorni. Il clou degli eventi sarà comunque nella giornata di domenica, quando il consiglio comunale tornerà a riunirsi in seduta straordinaria per la consegna dell’ambito Premio delle Tre Corone. La massima benemerenza locale andrà come ogni anno a uno o più cittadini o enti che si sono particolarmente distinti con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, dello sport, della cultura, dell’istruzione, della politica, del volontariato e che abbiano in qualsiasi modo giovato alla comunità rignanese. Il premio consiste in una targa con la riproduzione dello stemma di Rignano che porta, appunto, le tre corone d’oro. C’è ancora massimo riserbo su chi lo riceverà quest’anno: si saprà ufficialmente solo nelle prossime ore, quindi più a ridosso della premiazione. Sono state varie le ‘candidature’ che possono essere presentate da qualsiasi cittadino o dai membri dell’amministrazione. Negli anni passati, solo per fare qualche nome, ottennero il premio Matteo Renzi, celebre compaesano, e monsignor Giovanni Nerbini, per tanti anni parroco di Rignano e oggi vescovo di Prato. Le iniziative per il patrono, dopo un ‘aperitivo’ in musica con un concerto barocco domenica, continuano domani alle 18 con lo psicologo Ezio Aceti che incontra gli studenti delle superiori al centro pastorale; nella stessa sede, ma alle 21, il professionista si ritroverà con genitori, educatori e insegnanti.

Giovedì alle 21 il vescovo benemerito Mario Meini sarà presente a un incontro con momento di preghiera nella chiesa di Santa Maria Immacolata alle 21. Nel weekend si entra nel vivo: nel pomeriggio di sabato, giochi e festa dei bambini e ragazzi al centro pastorale dalle 15,30 e alle 17,30 ci sarà la presentazione del libro "Rignano, itinerario storico fra territorio, insediamenti e comunità" di Roberto Lembo. Alle 21 la Compagnia di Rosano presenta la commedia "La mi moglie cerca marito" sempre al centro pastorale. Domenica, dopo la consegna delle Tre Corone nel consiglio convocato in sala consiliare alle 9,30, alle 11 il vescovo Stefano Manetti celebrerà la messa alla chiesa di San Maria Immacolata.