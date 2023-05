San Jacopino Notte da Far West Vetri spaccati e cassonetti in fiamme

di Rossella Conte

È stato un risveglio amaro per gli abitanti del fazzoletto di città che da San Jacopino arriva fino a Novoli. Una zona dai due volti: da un lato le luci accese delle attività e dei piccoli negozi di vicinato, vero vanto del quartiere; dall’altro vandali e balordi che hanno scelto come base operativa proprio l’entroterra di San Jacopino. L’idea che quella appena trascorsa fosse una nottata diversa da tutte le altre ha iniziato a materializzarsi all’alba con l’arrivo del primo sos nella chat del rione: almeno cinque auto danneggiate in via Bellini. Ma il conto è salito velocemente: nel giro di mezz’ora le macchine sono diventate dieci.

I residenti non hanno nemmeno avuto il tempo di infilarsi le scarpe che, sempre nelle chat WhatsApp, sono arrivate nuove segnalazioni: nella notte qualcuno si è divertito a giocare col fuoco. Nel vero senso della parola. In via Monteverdi, via Doni e in via Galliano tre cassonetti sono stati divorati dalle fiamme. Sempre in via Doni è bruciato il parcometro, mentre in via del Ponte alle Mosse una macchina e in via Lulli almeno tre biciclette e il portone di un fondo. Il tutto in una notte e in poche centinaia di metri quadrati. Un disastro: vetri ovunque, specchietti divelti e i resti delle fiamme lungo le pareti di alcune strade. Non solo. Al Bar Roro di via Toselli è andata peggio. Qualcuno, molto probabilmente con un tombino, ha infranto la porta e intrufolandosi nel locale e portando via il fondo cassa.

"Non ne possiamo veramente più – si sfoga Simone Gianfaldoni, presidente del comitato Cittadini attivi San Jacopino -, le nostre strade sono ostaggio di vandali e balordi. Noi ringraziamo le forze dell’ordine per la loro presenza ma a questo punto non basta più. Non siamo noi a dirlo ma i fatti. E quanto successo questa notte". Proprio la settimana scorsa il comitato ha organizzato un’assemblea alla presenza delle istituzioni per chiedere maggiore attenzione.

"Negli anni ci sono stati dei progressi – si legge - ma siamo punto e a capo". Per questo ora i residenti hanno deciso di metter mano al portafogli e ingaggiare delle guardie private, come hanno nella vicina Porta al Prato. "Abbiamo chiesto dei preventivi e li valuteremo tutti insieme, non possiamo più vivere con la paura che possa accadere qualcosa" dice Gianfaldoni.

Sul piede di guerra anche il Comitato San Jacopino. La presidente Francesca Lorenzi è una furia: "Inaccettabile quanto accaduto, noi negli anni ci siamo organizzati con le passeggiate di quartiere notturne ma non bastano. Serve un maggiore presidio della polizia municipale. Ci sono tanti residenti che vogliono vendere casa e cambiare zona: bisogna fare qualcosa prima che sia troppo tardi".