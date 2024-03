San Giusto Stretti nella morsa del traffico

"Siamo in balia di smog e traffico. Via di Scandicci è un inferno". Sono i residenti del tratto di strada che va da Torregalli al semaforo con via delle Bagnese a lanciare un’accorata richiesta d’aiuto. Il combinato disposto di lavori alla rete gas, più un cambio dei tempi del semaforo, determina ogni giorno un ingorgo pazzesco in questo tratto di strada dove c’è anche l’ingresso del pronto soccorso di Torregalli, uno degli ospedali con più attività dell’area fiorentina. "Le ambulanze – raccontano i cittadini che vivono in zona – sembrano come impazzite: cercano un varco per infilarsi ed entrare al pronto soccorso per scaricare i pazienti che stanno male. Tutto il giorno è questa ‘musica’ di sirene, clacson, smog. La coda arriva fino al viale Moro, perché le auto si incolonnano lungo la strada che passa accanto alla caserma dei Lupi di Toscana. Il cordolo del marciapiede è altissimo, quando arriva l’ambulanza, più di un automobilista ha spaccato gli pneumatici per cercare di salire sul marciapiede e fare spazio".

Questo tratto di via di Scandicci è di competenza del comune di Firenze. Il confine comunale scandiccese si ferma al marciapiede. E questo nodo, il comune di Firenze non ha voluto mai scioglierlo. Da anni ormai la viabilità di questa zona di frangia è irrisolta. La rotatoria che dovrebbe nascere al posto del semaforo, che ha tempi folli, è ferma per una questione di espropri e non si hanno notizie che possa sbloccarsi in tempi più o meno rapidi. Il risultato lo pagano tutti i giorni i cittadini che vivono qui e quelli che si trovano a doverci per forza passare.

La temporizzazione ‘critica’ del semaforo da parte del comune di Firenze è un problema che affligge gli scandiccesi ormai da anni. Il problema si potrebbe risolvere semplicemente dando corso ai progetti, e rimuovendo quell’impianto che è da sempre fonte di incolonnamenti da parte delle auto che vanno verso Scandicci e viceversa. Con il bypass del Galluzzo, sono aumentati anche i flussi veicolari su via delle Bagnese, con le vetture che, per andare verso l’Indiano, devono obbligatoriamente svoltare per Scandicci a sinistra. Il nodo del traffico in questo quadrante, dovrà essere necessariamente nell’agenda del prossimo sindaco e del prossimo assessore alla mobilità. La speranza è che stavolta possano finalmente essere incisivi.

Fabrizio Morviducci