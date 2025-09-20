San Giusto show. Live con Guenzi per il rilancio

Eventi sportivi, vip, ma soprattutto riqualificazione di un’area strategica di Scandicci per le Olimpiadi di San Giusto, la due giorni in programma oggi e domani che animerà l’intero quartiere e che è parte del progetto ‘P.A.S.S.o Giusto’ ovvero partecipazione, attività sportiva, e sicurezza promosso dal Comune di Scandicci e cofinanziato dalla Regione Toscana. "Un evento importante – ha detto l’assessora alle pari opportunità, Federica Pacini – non solo per lo sport, ma soprattutto per la condivisione coi cittadini delle attività di pianificazione e sviluppo del quartiere. Questo progetto non vuole essere fine a se stesso, ma l’inizio di un percorso. Abbiamo costruito questa iniziativa insieme alle associazioni del territorio, creando una rete di contatti e di legami che ci auguriamo possa durare nel tempo e contribuire a far crescere il quartiere di San Giusto". E sono diversi i progetti di riqualificazione del quartiere che l’amministrazione sta portando avanti: dalla scuola Spinelli all’intera area sportiva; dalla viabilità su via delle Bagnese e Torregalli, in attesa del completamento del progetto della caserma Gonzaga. "Abbiamo anche la volontà – ha aggiunto Pacini – di segnare con un simbolo questo territorio: la passerella sulla Greve diventerà un’installazione di arte contemporanea, che caratterizzerà il passaggio da San Giusto a Scandicci".

Intanto si parte con questo evento che oltre alle numerose attività sportive, gratuite e aperte a tutti, propone anche appuntamenti culturali e musicali di rilievo. Oggi alle 21, ci sarà un live acustico a ingresso libero che vedrà protagonisti Lodo Guenzi, artista della band Lo Stato Sociale e Nicolò Carnesi, cantautore capace di raccontare il presente con uno stile unico. Insieme proporranno un concerto speciale che unirà brani del repertorio de Lo Stato Sociale, le canzoni di Carnesi e alcuni brani della tradizione italiana, celebrando lo spirito delle Olimpiadi. Domani invece ci sarà la testimonianza di Gianluca Zambrotta, campione del mondo 2006 con la Nazionale Italiana, che racconterà in prima persona le emozioni della vittoria del mondiale e condividerà con il pubblico i valori e l’etica che hanno guidato la sua carriera e la sua vita. Le Olimpiadi di San Giusto coinvolgono oltre 40 tra associazioni e realtà locali. Il quartiere diventerà il cuore pulsante di una festa collettiva guidata da tre parole chiave: inclusione, comunità e passione. Sono il primo evento che coinvolge direttamente il quartiere nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione. In tutta l’area sportiva appuntamenti e test con le varie discipline, ma anche trekking urbano e altre attività comuni.

Fabrizio Morviducci