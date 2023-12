San Giusto Ripartiti i lavori: "È tardi, non festeggiamo"

"Quando i lavori saranno finiti non ci sarà nulla da festeggiare. Vorremo solo che il comune rifletta su 18 mesi di ritardi e disagi". Sono ancora arrabbiati i residenti del quartiere di San Giusto. Che da un paio di giorni guardano con una certa curiosità, la frenesia lavorativa che anima gli operai di nuovo impegnati nel cantiere di piazza Cavour. Il cantiere per la ristrutturazione della piazza ha finalmente ripreso vita. Macchine operatrici in azione, operai impegnati nella pavimentazione della piazza, transenne che non sembrano più un incubo, fine del senso di abbandono che per mesi ha lasciato sgomenti gli abitanti e i commercianti di un quartiere che si sente ferito.

"Già nell’aprile scorso – racconta uno dei negozianti della zona – ci eravamo illusi di una ripartenza definitiva dei lavori. Ma così non è stato. Vigileremo perché non ci siano altre perdite di tempo". In base al progetto, la piazza di San Giusto sarà interamente pedonale, dall’area verde sino al fronte dei condomini e delle attività commerciali. La riqualificazione complessiva dell’area di piazza Cavour, fissa il rifacimento dello spazio di verde pubblico con la piantumazione di nuovi alberi, un miglioramento della viabilità e dell’assetto della sosta, l’installazione di una batteria di cassonetti interrati, l’allargamento dei marciapiedi anche davanti alla scuola primaria Pertini, la realizzazione di tre attraversamenti rialzati, una nuova pavimentazione dell’area del giardino e di quella pedonale in generale, nuove panchine e il rinnovo dell’impianto di illuminazione pubblica.

I commercianti hanno da tempo intavolato una discussione con l’amministrazione per vedersi riconosciuto il disagio provocato da questi lavori infiniti. Da 18 mesi infatti il cantiere è aperto senza una conclusione ancora indicata. Su questo il Vicesindaco, Andrea Giorgi si è esporto in prima persona.

L’amministrazione sta valutando lo stanziamento che sarà destinato a bonus oltre al primo sconto sulla tari che è già stato concesso. La valutazione è se fissare una cifra uguale per tutti, oppure in base all’attività come già fatto per la tassa sui rifiuti. Sul fronte della fine lavori, sono tutti col fiato sospeso, i ritardi sono ormai insostenibili, ma l’intervento dovrà pur avere una conclusione. In città sono molti i cantieri aperti; ma oltre a San Giusto, l’altra situazione al limite dell’assurdo è quella dell’ampliamento della scuola Pettini. In questo caso il disagio tocca ai bimbi della primaria che da tempo sono costretti a studiare in una scuola che è praticamente cantiere.

